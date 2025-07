Pogba träumt von Rückkehr zur französischen Nationalmannschaft

SID 03.07.2025 • 15:53 Uhr Aufgrund seiner Dopingsperre hat der Mittelfeldspieler seit knapp zwei Jahren kein Pflichtspiel mehr absolviert.

Paul Pogba nimmt nach seinem Wechsel in die Heimat auch ein Comeback in der französischen Nationalmannschaft ins Visier. Eine Rückkehr „wäre natürlich ein Traum und ein Bonus für mich“, sagte der Mittelfeldspieler am Donnerstag bei seiner offiziellen Vorstellung beim französischen Erstligisten AS Monaco.

Der 32-Jährige stand zuletzt am 29. März 2022 beim 5:0 gegen Südafrika für Frankreich auf dem Platz, überhaupt wartet Pogba aufgrund seiner Dopingsperre seit knapp zwei Jahren auf einen Pflichtspieleinsatz.

So will Pogba zurück in die Nationalmannschaft

„Es ist der Wunsch eines jeden französischen Spielers, in der französischen Nationalmannschaft zu spielen“, sagte Pogba, der in der vergangenen Woche einen Vertrag bis 2027 bei Monaco unterschrieben hatte.

„Aber es gibt Etappen, heute bin ich bei Etappe eins: zurückkommen und Leistung bringen. Es gibt Plätze zu gewinnen und man muss sie sich verdienen, denn es gibt eine sehr, sehr große Gruppe, ein schönes Team“, erklärte der Mittelfeldspieler weiter.

Doping-Wirbel um Pogba

Pogba war zunächst für vier Jahre gesperrt worden, weil er im August 2023 nach einem Serie-A-Spiel mit Juventus Turin einen zu hohen Testosteronwert aufgewiesen hatte. Auch die B-Probe bestätigte das Ergebnis.

Pogba legte Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof CAS ein, dieser reduzierte die Sperre auf 18 Monate. Seit März ist Pogba, dessen Vertrag in Turin im November 2024 aufgelöst wurde, wieder spielberechtigt.