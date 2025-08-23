Ligue 1: Emotionale Donnarumma-Szenen in Paris

Das umkämpfte 1:0 von Paris Saint-Germain gegen Angers am zweiten Spieltag der neuen Saison in der Ligue 1 geriet nach Abpfiff schnell in den Hintergrund. Vielmehr spielten sich emotionale Szenen um den aussortierten Star-Keeper Gianluigi Donnarumma ab.
Emotionale Donnarumma-Szenen
Der Italiener wurde in einem großen Knall völlig überraschend ausgemustert, durch Lucas Chevalier ersetzt und steht wohl dicht vor einem Wechsel zu Manchester City. Nun wurde ihm immerhin der Abschied aus dem Parc des Princes ermöglicht.
Donnarumma stand nicht im Kader und verfolgte das Spiel in Jeans, Boots und schwarzer Jacke. Nach Abpfiff kam er auf den Rasen. Marquinhos, Achraf Hakimi und Fabian Ruiz drängten den Keeper in Richtung Fankurve und kamen mit. Der Italiener applaudierte den Anhängern vom Elfmeterpunkt aus und bekam als Dank für seine Leistungen großen Jubel zurück. Das ganze Stadion stimmte „Donnarumma“-Rufe an, während sich hinter ihm das gesamte Team inklusive der Betreuer versammelte.
Wenig später bildeten seine Kollegen einen Kreis um den Torhüter und hüpften mit ihm, als hätten sie einen Titel gewonnen. Den Italiener zog es schließlich über die Bande direkt zur Fankurve, wo er weiter gefeiert wurde und seinen Dank für die Unterstützung zeigte.
Der Keeper war sichtlich gerührt und den Tränen nah. „Es ist immer schön, die Unterstützung der Fans zu sehen. Ich verstehe, dass es ein besonderer Moment für Gigio war. Es ist wunderbar, so viel Anerkennung zu sehen“, gestand ausgerechnet Coach Luis Enrique, der den Italiener aussortiert hatte.