Ligue 1: Kevin Trapp erlebt bittere Klatsche in Marseille

SPORT1 23.08.2025 • 19:55 Uhr Aufsteiger Paris FC verliert auch beim zweiten Spiel der Saison. Kevin Trapp kommt nicht zum Einsatz.

Kevin Trapps neuer Klub Paris FC hat auch das zweite Saisonspiel in der Ligue 1 verloren. Gegen Olympique Marseille setzte es eine 2:5-Niederlage.

Trapp saß dabei 90 Minuten auf der Bank. Wie angekündigt schenkte Trainer Stéphane Gilli dem 22 Jahre jungen Obed Nkambadio das Vertrauen.

Dieser konnte die Niederlage gegen Olympique Marseille allerdings auch nicht verhindern. Bei den Gastgebern traf unter anderem Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang doppelt. Auch Pierre Emil Hojbjerg war unter den Torschützen.