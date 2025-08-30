Nach 0:0 zur Pause: Tor-Wahnsinn in Frankreich

Justin Schroll 30.08.2025 • 19:29 Uhr OSC Lille brennt beim FC Lorient ein Offensivfeuerwerk ab. Das Bemerkenswerte: Alle Tore fallen erst nach der Pause.

Tor-Irrsinn in der Ligue 1! Am 3. Spieltag war OSC Lille beim FC Lorient zu Gast und musste sich zur Pause mit einem torlosen Remis begnügen, ehe das Spektakel seinen Lauf nahm.

Im zweiten Durchgang brannte der fünfmalige französische Meister ein Offensivfeuerwerk sondergleichen ab und ließ dem bemitleidenswerten Aufsteiger nicht den Hauch einer Chance: 7:1 triumphierte Lille und kletterte zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.

Tor-Wahnsinn nach der Pause

Los ging es direkt nach der Pause, als Romain Perraud in der 46. Minute die Führung besorgte, gefolgt vom zweiten Treffer durch Matias Fernandez-Pardo (53.). Elf Minuten später keimte noch mal Hoffnung bei Lorient auf, als Aiyegun Tosin der Anschlusstreffer gelang.

Doch spätestens nach dem zweiten Tor von Fernandez-Pardo (77.) war der Widerstand gebrochen, sodass Lille, Gegner des SC Freiburg in der Ligaphase der Europa League, leichtes Spiel hatte und noch viermal zuschlug.

