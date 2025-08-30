Nach 0:0 zur Pause: Tor-Wahnsinn in Frankreich

Tor-Irrsinn in der Ligue 1! Am 3. Spieltag war OSC Lille beim FC Lorient zu Gast und musste sich zur Pause mit einem torlosen Remis begnügen, ehe das Spektakel seinen Lauf nahm.
Tor-Wahnsinn in Frankreich
Im zweiten Durchgang brannte der fünfmalige französische Meister ein Offensivfeuerwerk sondergleichen ab und ließ dem bemitleidenswerten Aufsteiger nicht den Hauch einer Chance: 7:1 triumphierte Lille und kletterte zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.
Tor-Wahnsinn nach der Pause
Los ging es direkt nach der Pause, als Romain Perraud in der 46. Minute die Führung besorgte, gefolgt vom zweiten Treffer durch Matias Fernandez-Pardo (53.). Elf Minuten später keimte noch mal Hoffnung bei Lorient auf, als Aiyegun Tosin der Anschlusstreffer gelang.
Doch spätestens nach dem zweiten Tor von Fernandez-Pardo (77.) war der Widerstand gebrochen, sodass Lille, Gegner des SC Freiburg in der Ligaphase der Europa League, leichtes Spiel hatte und noch viermal zuschlug.
In der 80. Minute traf Hamza Igamane zum 4:1, bevor Hakon Haraldsson (87.), erneut Igamane (90.+3) und Osame Sahraoui (90.+5) den Kantersieg perfekt machten.