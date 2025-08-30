Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ligue 1
Ligue 1
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Ligue 1>

Nach 0:0 zur Pause: Tor-Wahnsinn in Frankreich

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Tor-Wahnsinn in Frankreich

OSC Lille brennt beim FC Lorient ein Offensivfeuerwerk ab. Das Bemerkenswerte: Alle Tore fallen erst nach der Pause.
Romain Perraud eröffnete den Torreigen für OSC Lille
Romain Perraud eröffnete den Torreigen für OSC Lille
© IMAGO/PsnewZ
Justin Schroll
OSC Lille brennt beim FC Lorient ein Offensivfeuerwerk ab. Das Bemerkenswerte: Alle Tore fallen erst nach der Pause.

Tor-Irrsinn in der Ligue 1! Am 3. Spieltag war OSC Lille beim FC Lorient zu Gast und musste sich zur Pause mit einem torlosen Remis begnügen, ehe das Spektakel seinen Lauf nahm.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im zweiten Durchgang brannte der fünfmalige französische Meister ein Offensivfeuerwerk sondergleichen ab und ließ dem bemitleidenswerten Aufsteiger nicht den Hauch einer Chance: 7:1 triumphierte Lille und kletterte zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.

Tor-Wahnsinn nach der Pause

Los ging es direkt nach der Pause, als Romain Perraud in der 46. Minute die Führung besorgte, gefolgt vom zweiten Treffer durch Matias Fernandez-Pardo (53.). Elf Minuten später keimte noch mal Hoffnung bei Lorient auf, als Aiyegun Tosin der Anschlusstreffer gelang.

Doch spätestens nach dem zweiten Tor von Fernandez-Pardo (77.) war der Widerstand gebrochen, sodass Lille, Gegner des SC Freiburg in der Ligaphase der Europa League, leichtes Spiel hatte und noch viermal zuschlug.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der 80. Minute traf Hamza Igamane zum 4:1, bevor Hakon Haraldsson (87.), erneut Igamane (90.+3) und Osame Sahraoui (90.+5) den Kantersieg perfekt machten.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite