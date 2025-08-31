PSG-Star mit schönstem Dreierpack der Geschichte?

SPORT1 31.08.2025 • 13:21 Uhr PSG siegt nach einem verrückten Torfestival. Joao Neves sticht dabei heraus - und erzielt ein schöneres Tor als das andere.

Dreierpacks sind im Fußball nicht alltäglich - doch was Joao Neves für Paris Saint-Germain gelang, ist noch viel außergewöhnlicher. Denn dem Portugiesen gelang beim 6:3-Auswärtssieg in Toulouse wohl einer der schönsten Dreierpacks in der Geschichte des Fußballs.

Die unglaubliche Show des Joao Neves begann bereits früh. In der siebten Minute flog kurz hinter dem Torraum der Ball zum 20-Jährigen, der den Ball einmal jonglierte, mit der Brust abtropfen ließ - und dann per Fallrückzieher zur frühen PSG-Führung traf.

Nur sieben Minuten später legte er nach. Diesmal stoppte Neves aus circa elf Metern den Ball direkt mit der Brust und verwandelte den Ball erneut traumhaft per Fallrückzieher.

PSG-Star Neves krönt unglaubliche Show

Den krönenden Schlusspunkt seiner Show setzte der PSG-Star dann in der 78. Minute, als er einen Ball aus etwa 20 Metern unhaltbar in den Winkel donnerte.

Seine 101 Ballkontakte sowie 85 von 88 angebrachten Pässen unterstrichen die überragende Leistung des Mittelfeldspielers an diesem Abend.