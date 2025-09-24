Früherer Bayern-Funktionär Neppe unterschreibt beim Paris FC

SID 24.09.2025 • 18:24 Uhr Zehn Jahre arbeitete Neppe in München - bis 2024. Nun zieht es ihn nach Frankreich.

Neuer Job für Marco Neppe: Der frühere Technische Direktor des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München arbeitet künftig in Frankreich. Beim Erstliga-Aufsteiger Paris FC übernimmt der 39-Jährige ab Oktober als Sportdirektor. Neppe hatte insgesamt zehn Jahre für die Bayern gearbeitet, im April 2024 folgte die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen.

„Marco Neppe bringt seine umfassende Erfahrung bei einem der größten Vereine Europas mit und kann auf eine prestigeträchtige Erfolgsbilanz zurückblicken“, sagte Klubpräsident Pierre Ferracci. In Paris trifft Neppe unter anderem auf den früheren deutschen Nationaltorhüter Kevin Trapp, der im Sommer von Eintracht Frankfurt in die französische Hauptstadt gewechselt war.