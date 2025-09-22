Ligue 1: Doppelpack! "Fatimania" in Monaco

SPORT1 22.09.2025 • 08:25 Uhr Das Ligadebüt von Ansu Fati bei der AS Monaco glückt - und das gleich in doppelter Hinsicht.

Besser kann es nach einer Einwechslung wohl nicht laufen. Ansu Fati wurde im Ligue-1-Spiel der AS Monaco gegen den FC Metz zur zweiten Halbzeit für den Deutschen Paris Brunner eingewechselt. Nur 37 Sekunden nach Spielbeginn konnte der 22-Jährige den Ball direkt im Tor versenken.

{ "placeholderType": "MREC" }

Über die rechte Seite befanden sich die Monegassen im Angriff. Biereth legte an der Kante des Sechzehners per Hacke in den Lauf von Camara, dieser musste die Kugel in der Folge nur querlegen – Fati schob aus fünf Metern ein.

Doch das sollte nicht das letzte Tor des Spaniers gewesen sein. In der 83. Minute köpfte er eine Flanke von Diatta ins linke Eck. Der erste Doppelpack für seinen neuen Klub.

Erfolgreicher Start für Ansu Fati

Erfreulich für Fati und die AS Monaco: Am Ende stand ein 5:2-Sieg auf der Anzeigentafel.

{ "placeholderType": "MREC" }

Fati kam im Sommer auf Leihbasis vom FC Barcelona in das Fürstentum, bereits sein Vereinsdebüt gestaltete sich dabei erfolgreich. Zwar unterlag Monaco unter der Woche in der Champions League mit 1:4 bei Club Brügge, der Stürmer sorgte mit seinem Tor aber zumindest für einen Lichtblick.

Die spanische Mundo Deportivo schrieb nach drei Toren in zwei Spielen bereits von „Ansu-Fatimania“. In Spanien wird die Entwicklung des einstigen Wunderkinds ganz genau verfolgt.

Fati steht noch bis 2028 bei Barca unter Vertrag, obwohl er dort seit Jahren keine wichtige Rolle mehr gespielt hat. Einst hatte er in Katalonien die Trikotnummer zehn von Lionel Messi geerbt, doch diverse Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück.