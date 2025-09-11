Newsticker
Ligue 1>

Nach Kabinen-Eklat: Rabiot bricht sein Schweigen

Eine mutmaßliche Kabinenschlägerei bei Olympique Marseille führt zum Rauswurf von Adrien Rabiot. Nun meldet sich der französische Nationalspieler zu Wort.
Marseille-Trainer Roberto De Zerbi spricht über die Schlägerei zwischen seinen Spielern, Adrien Rabiot und Jonathan Rowe. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund und spricht in großem Detail über den Vorfall.
Curdt Blumenthal
Adrien Rabiot hat sich nach seiner Kabinenschlägerei mit Jonathan Rowe und dem damit verbundenen Wechsel von Olympique Marseille zum AC Mailand erstmals öffentlich geäußert.

Der französische Nationalspieler verabschiedete sich in einer emotionalen Botschaft über Instagram von den Fans des Ligue-1-Klubs.

„Ich habe diese Begeisterung, diese Leidenschaft, diese Liebe zum Fußball gespürt, die einen antreibt und Marseille zu einer einzigartigen Stadt und einem einzigartigen Verein in Frankreich macht“, schreibt Rabiot, ohne Bezug auf den Skandal zu nehmen, der zu seinem Abschied aus Südfrankreich geführt hat.

Kabinen-Eklat mit Rowe führt zu Abschied

Am ersten Spieltag der Ligue 1 soll es im Anschluss an das Auswärtsspiel gegen Stade Rennes im Kabinentrakt zu Handgreiflichkeiten zwischen Rabiot und Rowe gekommen sein.

Beide wurden daraufhin auf die Transferliste gesetzt. „Was geschehen ist, war extrem schwerwiegend und gewaltsam, etwas, das ich noch nie erlebt habe“, sagte OM-Präsident Pablo Longoria danach in einem AFP-Interview.

Wiedersehen in der Serie A

Rabiot musste Marseille deshalb trotz guter Leistungen nach nur einer Saison wieder in Richtung Italien verlassen.

Dort wird er auch auf Jonathan Rowe treffen, der nun für den FC Bologna aktiv ist.

