Nachholspiel während des Ballon d'Or! Terminchaos bei PSG

SPORT1 21.09.2025 • 22:00 Uhr Das Ligue-1-Spiel zwischen Marseille und PSG muss wetterbedingt verschoben werden. Der Ersatztermin ist dabei äußerst unglücklich.

Unglückliche Terminansetzung in der Ligue 1! Das Ligaspiel zwischen Olympique Marseille und Paris Saint-Germain, welches eigentlich für Sonntagabend um 20.45 Uhr terminiert war, muss aufgrund schlechter Wetterbedingungen kurzfristig verlegt werden.

Der französische Verband LFP hat das Aufeinandertreffen inzwischen auf den Montag, 20 Uhr (im LIVETICKER) verschoben. Ein durchaus ungünstiger Zeitpunkt, findet doch zur selben Zeit in Paris die Verleihung des Ballon d’Or statt, bei der sich PSG-Star Ousmane Dembélé Hoffnungen auf die Auszeichnung machen darf.

Der Offensivspieler fällt zwar aktuell aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus, dennoch ist noch nicht klar, ob er schlussendlich sein Team vor Ort unterstützen oder der Verleihung des begehrten Preises beiwohnen wird. Übrigens: Offen ist auch, ob die Veranstaltung erneut von Real Madrid boykottiert wird.

Diverse PSG-Spieler unter den Nominierten

Dembélé ist auch nicht der einzige Spieler seines Teams, der für den Ballon d’Or nominiert ist. Auch Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz und Vitinha stehen auf der Liste der Nominierten.

Von den Nominierten sind neben Topstar Dembélé und Doué derzeit alle fit und dürften in Marseille gebraucht werden.