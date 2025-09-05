Enrique-Sturz: PSG-Coach muss operiert werden

SID 05.09.2025 • 23:06 Uhr PSG-Coach Luis Enrique stürzt mit dem Fahrrad und verletzt sich. Jetzt muss der Spanier operiert werden.

Trainer Luis Enrique von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain muss nach einem Sturz mit dem Fahrrad operiert werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Spanier habe sich bei dem Sturz einen Schlüsselbeinbruch zugezogen, gab der französische Meister am Freitagabend bekannt. „Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und wird sich nun einer Operation unterziehen“, teilte der Klub mit.

Weitere Informationen will PSG „in Kürze“ bekanntgeben. Der 55-Jährige trainiert Paris seit Juli 2023, am 31. Mai hatte er den Klub beim 5:0 im Finale gegen Inter Mailand zum ersten Titel in der Königsklasse geführt.