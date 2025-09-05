Newsticker
Ligue 1>

Enrique-Sturz: PSG-Coach muss operiert werden

Enrique-OP nach Sturz

PSG-Coach Luis Enrique stürzt mit dem Fahrrad und verletzt sich. Jetzt muss der Spanier operiert werden.
SID
Trainer Luis Enrique von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain muss nach einem Sturz mit dem Fahrrad operiert werden.

Der Spanier habe sich bei dem Sturz einen Schlüsselbeinbruch zugezogen, gab der französische Meister am Freitagabend bekannt. „Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und wird sich nun einer Operation unterziehen“, teilte der Klub mit.

Weitere Informationen will PSG „in Kürze“ bekanntgeben. Der 55-Jährige trainiert Paris seit Juli 2023, am 31. Mai hatte er den Klub beim 5:0 im Finale gegen Inter Mailand zum ersten Titel in der Königsklasse geführt.

PSG bestreitet sein nächstes Pflichtspiel am 14. September im heimischen Prinzenpark gegen RC Lens. Nach drei Spieltagen führt Titelverteidiger PSG die Tabelle der Ligue 1 mit neun Punkten an.

