PSG: Marquinhos fehlt in den "nächsten Wochen"

Der brasilianische Abwehrchef Marquinhos wird dem Champions-League-Sieger Paris-Saint Germain vorerst fehlen. Der 31 Jahre alte Kapitän werde „in den nächsten Wochen wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel behandelt“, teilte der französische Meister am Freitag mit.
PSG-Star fehlt wochenlang
PSG muss auf Marquinhos verzichten. Wegen einer Oberschenkelverletzung muss der Abwehrchef vorerst pausieren.
Marquinhos fehlt Paris vorerst
© AFP/SID/FRANCK FIFE
Ob Marquinhos die Champions-League-Partien bei Bayer Leverkusen (21. Oktober) und gegen Bayern München (4. November) verpassen wird, war zunächst nicht klar.
Zudem fehlen derzeit João Neves, Désiré Doué und Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé. Das Trio setze die jeweiligen „Rehabilitationsprotokolle fort“, hieß es in der Mitteilung des Klubs.