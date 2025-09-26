PSG: Marquinhos fehlt in den "nächsten Wochen"

SID 26.09.2025 • 11:55 Uhr PSG muss auf Marquinhos verzichten. Wegen einer Oberschenkelverletzung muss der Abwehrchef vorerst pausieren.

Der brasilianische Abwehrchef Marquinhos wird dem Champions-League-Sieger Paris-Saint Germain vorerst fehlen. Der 31 Jahre alte Kapitän werde „in den nächsten Wochen wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel behandelt“, teilte der französische Meister am Freitag mit.

Ob Marquinhos die Champions-League-Partien bei Bayer Leverkusen (21. Oktober) und gegen Bayern München (4. November) verpassen wird, war zunächst nicht klar.