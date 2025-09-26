Newsticker
PSG: Marquinhos fehlt in den "nächsten Wochen"

PSG-Star fehlt wochenlang

PSG muss auf Marquinhos verzichten. Wegen einer Oberschenkelverletzung muss der Abwehrchef vorerst pausieren.
Marquinhos fehlt Paris vorerst
© AFP/SID/FRANCK FIFE
SID
PSG muss auf Marquinhos verzichten. Wegen einer Oberschenkelverletzung muss der Abwehrchef vorerst pausieren.

Der brasilianische Abwehrchef Marquinhos wird dem Champions-League-Sieger Paris-Saint Germain vorerst fehlen. Der 31 Jahre alte Kapitän werde „in den nächsten Wochen wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel behandelt“, teilte der französische Meister am Freitag mit.

Ob Marquinhos die Champions-League-Partien bei Bayer Leverkusen (21. Oktober) und gegen Bayern München (4. November) verpassen wird, war zunächst nicht klar.

Zudem fehlen derzeit João Neves, Désiré Doué und Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé. Das Trio setze die jeweiligen „Rehabilitationsprotokolle fort“, hieß es in der Mitteilung des Klubs.

