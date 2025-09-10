Weltmeister von 2018 beendet Karriere: "Ist nicht einfach"

SID 10.09.2025 • 19:31 Uhr Ein französischer Weltmeister von 2018 gibt seinen Rücktritt bekannt. Steve Mandanda stand 35-mal im Tor der Équipe Tricolore.

Der langjährige französische Nationaltorhüter Steve Mandanda beendet seine Karriere. „Ich musste mir erst Zeit nehmen, es zu akzeptieren, denn es ist nicht einfach. Aber ja, ich höre auf“, sagte der Weltmeister von 2018 der Zeitung L’Équipe. Der 40-Jährige hatte zuletzt für Stade Rennes gespielt und war seit dem Sommer vereinslos.

Der in Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) geborene Mandanda absolvierte zwischen 2008 und 2022 35 Länderspiele für Frankreich.

Ein Einsatz beim WM-Triumph

Beim WM-Triumph 2018 in Russland stand er im dritten Gruppenspiel gegen Dänemark (0:0) zwischen den Pfosten, Stammtorhüter war Hugo Lloris.