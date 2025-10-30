Doué fehlt PSG gegen Bayern

SID 30.10.2025 • 14:23 Uhr Der Jungstar kehrte erst jüngst nach einer Verletzung zurück, fällt nun wieder aus - und verpasst das Duell mit dem deutschen Rekordmeister.

Shootingstar Désiré Doué wird Paris Saint-Germain im Champions-League-Spiel gegen Bayern München fehlen. Der 20-Jährige erlitt im Ligaspiel beim FC Lorient (1:1) am Mittwochabend eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.

Laut Angaben des Klubs wird Doué, der in der 60. Minute auf einer Trage vom Feld gebracht wurde, „einige Wochen“ ausfallen. Eine weitere Untersuchung erfolge nach der anstehenden Länderspielpause im November.

Erst kürzlich war Doué, einer der Finalhelden beim Pariser Triumph in der Königsklasse im Mai, nach einer sechswöchigen Verletzungspause zurückgekehrt.