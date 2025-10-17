Ligue 1: Kevin Trapp klärt über seinen Wechsel zu Paris FC auf

Daniel Höhn 17.10.2025 • 23:54 Uhr Kevin Trapp hat über seinen Wechsel nach Paris gesprochen – und seine Liebe zur französischen Hauptstadt.

Der ehemalige Frankfurter Torhüter Kevin Trapp hat in einem Interview seinen Wechsel zu Paris FC begründet und von der französischen Hauptstadt geschwärmt.

„Zunächst einmal wollte ich Frankfurt zum richtigen Zeitpunkt verlassen. In diesem Jahr haben wir uns für die Champions League qualifiziert, 2002 hatten wir schon die Europa League gewonnen“, sagte Trapp der französischen Sportzeitung L’Équipe: „Das Ziel war, den Verein auf dem höchstmöglichen Niveau zu verlassen.“

„Ein sehr ehrgeiziges, spannendes Projekt“

Über seinen neuen Verein sagte Trapp: „Es ist ein sehr ehrgeiziges, spannendes Projekt, auch mit den Aktionären und ihrer Vision. Und von Anfang an Teil dieses Vereins, dieser Mannschaft zu sein, war mir wichtig.“

Für ihn sei „die Rückkehr nach Paris ein bisschen wie eine Rückkehr nach Hause, die Eingewöhnung ging ziemlich schnell. Ich habe meine Wohnung hier behalten“.

Trapp spielte vor seiner Zeit in Frankfurt beim großen Pariser Klub PSG (2015 bis 2018). Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel zum Emporkömmling Paris FC.

Dass Trapp nur als Ergänzungsspieler eingeplant ist, sieht er als Ansporn. „Der Trainer und ich haben über unsere Visionen gesprochen, darüber, was wir im Verein erreichen wollen, wohin wir wollen, über meine Rolle, was ich zum Team beitragen kann, und wir haben uns ziemlich schnell geeinigt“, sagte er.

Er sei jedoch nicht gekommen, „um aufzugeben”, so Trapp: „Im Gegenteil, ich trainiere jetzt noch härter, um Druck auf die anderen auszuüben, denn so bringt man sich selbst nach vorne.“

„Wichtig, alles zu geben und zu helfen“

Für Trapp sei es „wichtig, alles zu geben, gut zu trainieren und dem Team mit meiner Erfahrung und meinen Qualitäten zu helfen. Dem Trainer zu zeigen, dass er sich auf mich verlassen kann, wenn er mich braucht“.

Aber nicht nur zum Fußball spielen, kehrte Trapp in die französische Hauptstadt zurück. „Es ist die schönste Stadt der Welt, man hat alles, man kann alles machen, man kann Spaß haben, man kann sich zurückziehen, man hat hier wirklich alle Möglichkeiten. Das war auch ein Faktor, der mir die Eingewöhnung hier erleichtert hat“, erklärte er seine Liebe zu Paris.

„Egal, wo man spazieren geht, es gibt immer schöne Gebäude voller Geschichte. Es ist ein Privileg, hier in dieser Stadt seinen Beruf ausüben zu können und auch hier zu leben“, erklärte Trapp.