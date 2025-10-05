Kylian Mbappé fiebert mit - sein Bruder ärgert PSG

SPORT1 05.10.2025 • 23:10 Uhr Ethan Mbappé trifft entscheidend gegen PSG. Sein Bruder verfolgt das Geschehen von der Tribüne.

Ethan Mbappé, Bruder von Kylian Mbappé, hat entscheidend gegen seinen früheren Klub PSG getroffen.

Der 18-Jährige, seit Sommer 2024 beim LOSC Lille unter Vertrag, erzielte am Sonntagabend das Tor zum 1:1-Endstand (85.) und kostete die Pariser damit wichtige Punkte.

Das Besondere: Kylian Mbappé saß während des Spiels tatsächlich im Stadion und feuerte seinen Bruder an. Als das Ausgleichstor fiel, jubelte und lachte der 26-Jährige auf der Tribüne.

Ethan Mbappé kommt aus PSG-Jugend

Kylian Mbappé hatte selbst von 2017 bis 2024 bei PSG gespielt. Seitdem steht er bei Real Madrid unter Vertrag.

Sein Bruder Ethan kommt aus der Pariser Jugend, wechselte 2024 nach Lille. In dieser Spielzeit absolvierte der gelernte Mittelfeldspieler vier Pflichtspiele in der Liga und schoss zwei Tore.