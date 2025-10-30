Nach Zusammenbruch: Zustand von OM-Profi Nadir "gut"

SID 30.10.2025 • 14:11 Uhr Am Mittwoch ging der Marseille-Profi in einem Ligaspiel plötzlich zu Boden. Sein Klub gibt vorerst Entwarnung.

Nach seinem Zusammenbruch auf dem Rasen ist Fußballprofi Bilal Nadir auf dem Weg der Besserung. Wie sein Klub Olympique Marseille am Donnerstag mitteilte, unterziehe sich der 21-Jährige derzeit einer „umfassenden medizinischen Untersuchung“, nachdem er im Ligaspiel am Mittwoch gegen SCO Angers (2:2) ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen war. „Sein Zustand ist gut, er bleibt unter Beobachtung“, schrieb OM in einem Statement.

Der Vorfall ereignete sich in der 86. Minute der Partie. Spieler beider Teams umringten Nadir, schließlich wurde er auf einer Trage vom Feld gebracht.