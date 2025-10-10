Offiziell: Trainer Hütter bei Monaco entlassen

SID 10.10.2025 • 20:10 Uhr Der Nachfolger von Adi Hütter soll ein ehemaliger Hannover-Profi werden.

Nach nur sieben Spieltagen muss der ehemalige Bundesliga-Trainer Adi Hütter (55) bei der AS Monaco gehen. Der frühere Europapokal-Finalist gab am Freitagabend die Trennung vom Österreicher offiziell bekannt. Einen Nachfolger präsentierten die Monegassen noch nicht, heißester Kandidat ist der Belgier Sébastien Pocognoli (38), einst Bundesliga-Profi bei Hannover 96.

{ "placeholderType": "MREC" }

Pocognoli, der von Januar 2013 bis Sommer 2014 30 Liga-Partien für 96 bestritten hatte, ist derzeit noch Trainer von Union Saint-Gilloise. Die Belgier, wie Monaco Champions-League-Teilnehmer, treffen am vorletzten Spieltag der Ligaphase in der Königsklasse auf den FC Bayern.

Hütter, der in der Bundesliga Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach trainiert hatte, stand seit Sommer 2023 bei Monaco unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison führte er die Mannschaft in der französischen Ligue 1 auf den dritten Tabellenplatz hinter Paris Saint-Germain und Olympique Marseille und damit in die Champions League.