Brutaler PSG-Schock vor Duell mit Bayern!

SID 29.10.2025 • 21:43 Uhr Ein Einsatz im Ligaphasen-Duell mit den Münchnern am kommenden Mittwoch ist nun ungewiss.

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain bangt vor dem Königsklassen-Duell mit Bayern München um Youngster Desiré Doué. Der Offensivspieler musste am Mittwoch beim 1:1 (0:0) im Ligue-1-Spiel beim FC Lorient in der zweiten Hälfte aufgrund einer Oberschenkelblessur vom Platz getragen werden.

In der 63. Minute ging der Franzose nach einem Antritt im Strafraum ohne Gegnereinwirkung zu Boden. Doué fasste sich sofort an die Oberschenkelrückseite, während er schreiend auf dem Rasen lag. Der hochbegabte Angreifer hatte offensichtlich starke Schmerzen.

Duoé womöglich schwer verletzt

Die Helfer mussten Doué mit einer Trage vom Platz tragen. Nähere Details zu der Verletzung gab es zunächst nicht. PSG-Trainer Luis Enrique sagte: „Désire Doués Verletzung ist eine schlechte Nachricht, natürlich. Er hat sich auf eine etwas komische Weise verletzt. Ich weiß nicht genau, wie es ihm geht, aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm.“

Der italienische Journalist Fabrizio Romano berichtet allerdings schon von einer „ernsten Muskelverletzung“.

Erst vor Kurzem war der 20-jährige Doué, einer der Finalhelden beim Pariser CL-Triumph im Frühjahr, nach einer Verletzung aus dem September zurückgekehrt.