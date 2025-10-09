Bericht: Ex-Bundesliga-Trainer Hütter bei Monaco gefeuert

SID 09.10.2025 • 15:50 Uhr Die AS Monaco hat sich wohl von Trainer Adi Hütter getrennt. Der Nachfolger des ehemaligen Bundesliga-Trainers soll bereits feststehen. Auch Edin Terzic soll im Gespräch gewesen sein.

Die AS Monaco hat nach nur sieben Spieltagen den ehemaligen Bundesliga-Trainer Adi Hütter (55) entlassen. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP soll der Belgier Sébastien Pocognoli Nachfolger des Österreichers werden. Es wäre ein Tausch unter Champions-League-Teilnehmern. Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet davon.

Pocognoli ist derzeit noch Trainer von Union Saint-Gilloise, das am vorletzten Spieltag der Ligaphase auf den FC Bayern trifft. Angeblich hatten sich die Monegassen zuvor nicht auf eine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Dortmunder Trainer Edin Terzic (42) einigen können.

Hütter führte Monaco in die Champions League

Hütter, der in der Bundesliga Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach trainiert hatte, stand seit Sommer 2023 bei Monaco unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison führte er die Mannschaft in der französischen Ligue 1 auf den dritten Tabellenplatz hinter Paris Saint-Germain und Olympique Marseille und damit in die Champions League.