Nächster Rückschlag für Paul Pogba

Bitterer Rückschlag für Paul Pogba: Das Comeback des ehemaligen Weltmeisters lässt weiter auf sich warten.
Nach fast zwei Jahren Dopingsperre kehrt Paul Pogba in den Profifußball zurück. Nächste Saison kickt der Mittelfeldmann für die AS Monaco in der Ligue 1. Aber was darf man von dem 32-Jährigen eigentlich noch erwarten? Und wie realistisch ist sein Traum von der WM 2026?
SPORT1
Bitterer Rückschlag für Paul Pogba: Das Comeback des ehemaligen Weltmeisters lässt weiter auf sich warten.

Alles schien bereitet, doch nun wird aus dem Comeback von Paul Pogba wieder nichts. Eigentlich hätte der 32-Jährige am Samstagabend im Heimspiel gegen Paris FC sein Debüt für die AS Monaco geben sollen (ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Doch nun hat sich der Weltmeister von 2018 im Training verletzt und ist nicht einsatzfähig.

„Paul hat sich gestern im Training eine Knöchelverletzung zugezogen. Wir warten noch auf die Bestätigung des Schweregrads der Verletzung, aber ja, er wird morgen nicht dabei sein“, sagte Monacos Cheftrainer Sébastien Pocognoli auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Pogba nicht einsatzbereit

„Der Knöchel ist etwas verdreht, wir müssen noch weitere Untersuchungen abwarten“, so Pocognoli weiter. „Er konnte das gestrige Training beenden, was positiv stimmt, aber wir müssen sicher sein, und heute konnte er seinen Fuß noch nicht zu 100 Prozent belasten.“

Pocognoli hofft nun, dass Pogba nach der anstehenden Länderspielpause endlich einsatzfähig ist.

Nach einer 18-monatigen Dopingsperre hatte der Franzose, der im Sommer einen Vertrag im Fürstentum unterzeichnete, noch kein Spiel für seinen neuen Arbeitgeber bestritten.

Zuletzt stand Pogba Anfang September 2023 in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Seinerzeit siegte sein damaliger Verein Juventus Turin mit 2:0 gegen Empoli.

