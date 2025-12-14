Ligue 1: Viermal Rot! Klassiker eskaliert komplett

Vincent Wuttke 14.12.2025 • 21:00 Uhr In Frankreich eskaliert ein Duell zweier Traditionsvereine komplett. Es gibt vier Rote Karten.

Das Duell zwischen AJ Auxerre und LOSC Lille ist am Sonntagabend in der Ligue 1 komplett eskaliert. Gleich vier Spieler mussten den Platz verlassen. Doch auch mit Toren wurde nicht gegeizt. Lille setzte sich mit 4:3 durch.

Schiedsrichter Jeremie Pignard dürfte selten so einen intensiven Arbeitstag auf dem Rasen verbracht haben. Der Unparteiische zückte in der hitzigen Begegnung der Traditionsvereine gleich drei Mal glatt Rot. Zudem gab es noch einmal Gelb-Rot.

Negativer Höhepunkt war in der 88. Minute eine riesige Rudelbildung. An der Seitenlinie gab es zunächst ein eigentlich recht unspektakuläres Foul. Doch dann gerieten Auxerres Oussama El Azzouzi und Lilles Romain Perraud aneinander, standen mit den Köpfen aneinander und waren gar nicht mehr auseinanderzubringen. Es gab Rot für beide und viele weitere Akteure waren involviert.

Bereits in der ersten Hälfte ging die Rot-Flut los. Lilles Nathan Ngoy stoppte Gegenspieler Danny Namaso in Höhe der Mittellinie nach einem langen Ball als letzter Mann per Grätsche und musste früher duschen (37.).

Vier Rote Karten in Auxerre

Nach dem Seitenwechsel trat Clément Akpa von Auxerre dann Benjamin André im Mittelkreis in die Hacke und bekam Gelb-Rot (60.). Beide Mannschaften spielten die Partie letztlich mit acht Feldspielern zu Ende.

Lille siegte schließlich dank der Treffer von Hakon Haraldsson (9.), Nabil Bentaleb (77.), Soriba Diaoune (80.) und André (86.). Auxerre jubelte dank Lassine Sinayoko (57./83.) und Chancel Mbemba (66.).