Dembélé soll 60 Millionen Euro Gehalt fordern

Daniel Höhn 11.01.2026 • 10:47 Uhr Die Vertragsverlängerung von Ousmane Dembélé bei Paris Saint-Germain zieht sich hin. Nun soll er ein erstes Angebot abgelehnt haben.

Ousmane Dembélé hat offenbar ein Angebot von Paris Saint-Germain zur Verlängerung seines Vertrags abgelehnt, wie mehrere französische Medien übereinstimmend berichten.

Angeblich soll Dembélé mit dem ihm offerierten Gehalt nicht einverstanden sein. Laut den Berichten bietet PSG dem Offensivspieler 30 Millionen Euro Jahresgehalt, doch Dembélé verlangt offenbar das Doppelte – also 60 Millionen.

Dembélés Vertrag bei PSG läuft noch bis 2028

Bis Sommer 2028 läuft der Vertrag von Dembélé in Paris noch. Der 28-Jährige hat PSG im vergangenen Jahr mit 14 Scorerpunkten zum lang ersehnten Titel in der Champions League geführt. Zudem gewann er den Ballon d’Or sowie den „The Best“-Preis des Weltverbandes FIFA.