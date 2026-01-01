Fußball-Talent bei Feuer-Katastrophe in Crans-Montana schwer verletzt

Bei dem verheerenden Feuer in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana in der Silvesternacht wurde auch ein Talent des FC Metz schwer verletzt.
Fußball-Talent bei Feuer verletzt
Wie der französische Erstligist mitteilte, wurde Nachwuchsspieler Tahirys Dos Santos mit schweren Verbrennungen per Hubschrauber zunächst zur Behandlung nach Deutschland geflogen.
Der ganze Klub sei tief betroffen. Der Verein sicherte zudem der Familie des 19-Jährigen die volle Unterstützung zu. So werde in Abstimmung mit dem medizinischen Personal an einer Verlegung Dos Santos` in ein näher gelegenes Krankenhaus gearbeitet.
Tote und Verletzte bei Feuer in Bar in Crans-Montana
Dos Santos stammt gebürtig aus Mont-Saint-Martin, einer kleinen nordfranzösischen Gemeinde nahe der Grenzen zu Belgien und Luxemburg. Seit 2021 gehört der Linksverteidiger der Jugend des FC Metz an.
Bei dem Unglück in der Bar „Le Constellation“ starben nach jüngsten Angaben der Schweizer Behörden etwa 40 Menschen, circa 115 wurden größtenteils schwer verletzt. Das teilte Frédéric Gisler, Kommandant der Walliser Kantonspolizei, auf einer Pressekonferenz am Donnerstagabend mit.
