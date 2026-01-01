Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ligue 1
Ligue 1
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Ligue 1>

Fußball-Talent bei Feuer-Katastrophe in Crans-Montana schwer verletzt

Fußball-Talent bei Feuer verletzt

Ein Feuer in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana hat Dutzende Tote und Verletzte gefordert. Unter den Schwerverletzten ist auch ein Nachwuchsspieler des französischen Erstligisten FC Metz.
Bei einem Feuer in einer Bar in Crans-Montana gab es Dutzende Tote
Bei einem Feuer in einer Bar in Crans-Montana gab es Dutzende Tote
© IMAGO/MAXPPP
Maximilian Lotz
Ein Feuer in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana hat Dutzende Tote und Verletzte gefordert. Unter den Schwerverletzten ist auch ein Nachwuchsspieler des französischen Erstligisten FC Metz.

Bei dem verheerenden Feuer in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana in der Silvesternacht wurde auch ein Talent des FC Metz schwer verletzt.

Wie der französische Erstligist mitteilte, wurde Nachwuchsspieler Tahirys Dos Santos mit schweren Verbrennungen per Hubschrauber zunächst zur Behandlung nach Deutschland geflogen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Der ganze Klub sei tief betroffen. Der Verein sicherte zudem der Familie des 19-Jährigen die volle Unterstützung zu. So werde in Abstimmung mit dem medizinischen Personal an einer Verlegung Dos Santos` in ein näher gelegenes Krankenhaus gearbeitet.

Tote und Verletzte bei Feuer in Bar in Crans-Montana

Dos Santos stammt gebürtig aus Mont-Saint-Martin, einer kleinen nordfranzösischen Gemeinde nahe der Grenzen zu Belgien und Luxemburg. Seit 2021 gehört der Linksverteidiger der Jugend des FC Metz an.

Bei dem Unglück in der Bar „Le Constellation“ starben nach jüngsten Angaben der Schweizer Behörden etwa 40 Menschen, circa 115 wurden größtenteils schwer verletzt. Das teilte Frédéric Gisler, Kommandant der Walliser Kantonspolizei, auf einer Pressekonferenz am Donnerstagabend mit.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite