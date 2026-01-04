Im Nachbarschaftsduell: PSG bezwingt Paris FC

SID 04.01.2026 • 23:57 Uhr PSG siegt im lange ausgebliebenen Derby und damit auch gegen seinen Ex-Torwart Kevin Trapp.

Paris Saint-Germain hat das erste Pariser Derby seit 35 Jahren für sich entschieden. Damals hieß der Gegner noch Racing Paris, diesmal bezwang der französische Fußball-Meister Aufsteiger Paris FC mit 2:1 (1:0) im heimischen Prinzenpark. Die Spielstätte der Gäste liegt nur 44 Meter Luftlinie entfernt vom Spielort.

Im Nachbarschaftsduell traf Désiré Doué (45.) für den Champions-League-Sieger. Willem Geubbels (51.) glich per Foulelfmeter aus, ehe Ballon-d’Or-Gewinner und FIFA-Weltfußballer Ousmane Dembélé (53.) blitzschnell antwortete und dem früheren PSG-Torhüter Kevin Trapp das zweite Gegentor des Abends einschenkte.