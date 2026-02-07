Brisante Entwicklungen bei Ramos

SPORT1 07.02.2026 • 11:03 Uhr Der derzeit vereinslose Sergio Ramos soll bei Olympique Marseille im Gespräch sein. Eine Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Sevilla habe sich zuvor aus brisanten Gründen zerschlagen.

Spielt Sergio Ramos noch einmal in Europa Fußball? Glaubt man spanischen Medienberichten, rückt das Comeback des ehemaligen Welt- und Europameisters näher.

Laut „Radio Marca“ verhandelt der mittlerweile 40-Jährige mit Olympique Marseille über ein Engagement. Zuvor war bereits über eine mögliche Rückkehr des Innenverteidigers zu seinem Jugendklub FC Sevilla spekuliert worden.

Demnach habe sich der 180-malige spanische Nationalspieler dem Klub aus Andalusien sogar kostenlos angeboten. Doch Klubpräsident Jose Maria del Nido Carrasco soll sich dagegen ausgesprochen - aus brisanten Gründen.

Befürchtet Sevillas Präsident, von Ramos gestürzt zu werden?

Denn er befürchtet angeblich, dass Ramos nicht nur auf dem Platz, sondern im gesamten Verein das Kommando übernehmen und den Präsidenten stürzen wolle. Hintergrund ist ein möglicher Verkauf des Vereins an eine Investorengruppe, an deren Kopf Sergio Ramos stehen soll.

Ramos spielte in seiner Jugend beim FC Sevilla. Anschließend lief er 16 Jahre für Real Madrid auf, bevor es ihn für zwei Jahre nach Frankreich zu PSG zog. Im Anschluss an seine Zeit in Frankreich kehrte Ramos für ein Jahr zum FC Sevilla zurück.