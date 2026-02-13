Enrique weist Dembélé zurecht: "Aussagen haben keinen Wert"

Schlechte Stimmung bei Paris Saint-Germain nach der überraschenden 1:3-Pleite bei Stade Rennes.
Enrique weist Dembélé zurecht
Ballon-d‘Or-Gewinner Ousmane Dembélé ließ nach Abpfiff seinem Frust im Interview bei Ligue 1+ freien Lauf: „Ich denke, dass wir mehr Einsatz zeigen müssen. Wir müssen für Paris Saint-Germain spielen, um Spiele zu gewinnen. Denn wenn wir alleine auf dem Platz spielen, wird es nicht funktionieren. Wir werden nicht die Titel gewinnen, die wir wollen.“
PSG: Enrique kontert Aussagen von Dembélé
Der Appell des Superstars an seine Mitspieler: „In der letzten Saison haben wir den Verein in den Vordergrund gestellt, bevor wir an uns selbst gedacht haben. Ich denke, wir müssen wieder dahin zurückfinden, vor allem in solchen Spielen. Paris Saint-Germain muss an erster Stelle stehen, nicht die Einzelnen. Wir müssen für den Verein spielen, anstatt an uns selbst zu denken.“
Deutliche Worte von Dembélé, auf die Trainer Luis Enrique auf der anschließenden Pressekonferenz zu sprechen kam. „Die Aussagen der Spieler nach dem Spiel haben keinerlei Wert. Überhaupt keinen. Die der Trainer auch nicht, aber die der Spieler schon gar nicht“, sagte der Coach.
Sein vielsagendes Fazit: „Ich werde niemals zulassen, dass sich ein Spieler über den Verein stellt. Das ist klar. Der Verantwortliche für die Mannschaft bin ich.“
Ligue 1: PSG droht Tabellenführung zu verlieren
Für Rennes trafen Mousa Tamari (34.), Esteban Lepaul (69.) und der ehemalige Bundesliga-Profi Breel Embolo (81.). Dembélé hatten für PSG den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:2 erzielt (72.).
Die Tabelle in der Ligue 1 führt Paris Saint-Germain mit 51 Punkten weiter an. Der RC Lens (49 Punkte) könnte aber am Samstag mit einem Sieg gegen den FC Paris vorbeiziehen.
