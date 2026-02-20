Wadenprobleme: PSG vorerst ohne Dembélé

SID 20.02.2026 • 14:02 Uhr Der Ballon-d'Or-Gewinner des französischen Meisters fällt mit Wadenproblemen aus. Trainer Luis Enrique will kein Risiko eingehen.

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain muss vorerst auf Offensivspieler Ousmane Dembélé verzichten. Der Ballon-d’Or-Gewinner fällt wegen Beschwerden an der linken Wade für das Heimspiel gegen den FC Metz am Samstag (21.00 Uhr) aus. Das teilte der Klub am Freitag mit.

Dembélé werde in den kommenden Tagen „individuell im Kraftraum arbeiten“, schrieb PSG in einer Mitteilung. Angaben zur Dauer der Pause machte der Verein nicht.

Dembélé schon länger angeschlagen

Trainer Luis Enrique sagte, der Angreifer habe im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen die AS Monaco „einen Schlag abbekommen“ und sei deshalb früh ausgewechselt worden: „Wir wollen bei keinem Spieler ein Risiko eingehen. Wir müssen jeden Fall bestmöglich steuern.“