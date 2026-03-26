Brisant! PSG-Spiel verlegt

SID 26.03.2026 • 13:04 Uhr Die Ligue 1 verlegt das PSG-Topspiel vor dem Europapokal-Viertelfinale. Auch Racing Straßburg darf gegen Mainz 05 ausgeruht ums Weiterkommen kämpfen.

Paris Saint-Germain darf auf seiner Mission Titelverteidigung in der Champions League erneut ohne Ligastress um den Einzug in die nächste Runde kämpfen.

Die französische Fußball-Profiliga LFP genehmigte einen Antrag des Ligue-1-Tabellenführers und verlegte das ursprünglich für den 11. April angesetzte Auswärtsspiel bei Überraschungsklub RC Lens, das zwischen den beiden Viertelfinalduellen mit dem FC Liverpool (8./14. April) stattgefunden hätte.

Der Verwaltungsrat der LFP setzte die Partie des 29. Spieltags für den 13. Mai neu an. Damit stellte sich die Liga gegen den Widerstand von Lens. Der Tabellenzweite hatte eine Verlegung abgelehnt und auf unveränderte Wettbewerbsbedingungen bestanden. Die Liga folgte dennoch der Argumentation von PSG, für das die Belastung durch die K.o.-Spiele im Europapokal ausschlaggebend war.

Auch Mainz-Gegner profitiert

Spielverlegungen im Zusammenhang mit internationalen Wettbewerben sind in Frankreich üblich. So hätte das Team von Trainer Luis Enrique zwischen den erfolgreich bestrittenen Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Chelsea in der Liga eigentlich gegen den FC Nantes spielen sollen.

Neben PSG profitiert nun auch Ligarivale Racing Straßburg, dessen Spiel gegen Stade Brest zwischen den Viertelfinal-Partien in der Conference League gegen den FSV Mainz 05 (9./16. April) ebenfalls in den Mai verlegt wurde.