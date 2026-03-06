PSG-Bruchlandung im Topspiel

Vincent Wuttke 06.03.2026 • 23:46 Uhr PSG wird im französischen Topspiel zu Hause entzaubert. Damit reiße eine Serie nach fast elf Monaten.

Nach dieser Überraschung ist das Meisterschaftsrennen in Frankreich wieder völlig offen: Paris Saint-Germain hat das Liga-Topspiel gegen die AS Monaco im eigenen Stadion verloren (1:3) und die Tür für Verfolger Lens geöffnet.

Am Sonntag kann der PSG-Konkurrent mit einem Heimsieg gegen Metz wieder auf einen Zähler heranrücken. Für Paris endete zudem eine Serie von fast elf Monaten ohne Heimpleite in der Ligue 1.

Zuletzt verlor Paris in der Liga vor heimischem Publikum am 25. April 2025. Das 1:3 gegen Nizza spielte aber keine Rolle mehr, weil die Mannschaft damals schon längst als Meister feststand und satte 20 Zähler Vorsprung auf Marseille hatte.

Nun sorgten Maghnes Akliouche (27.), Aleksandr Golovin (55.) und Folarin Balogun (73.) für den Erfolg der Mannschaft aus dem Fürstentum.