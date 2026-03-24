PSG will Topspiel verlegen - Lens "nicht einverstanden"

SID 24.03.2026 • 07:23 Uhr Für das Starensemble aus Paris stehen innerhalb weniger Tage das Champions-League-Viertelfinale und das vielleicht titelentscheidende Ligaspiel an.

Paris Saint-Germain strebt im unerwartet engen Titelrennen der Ligue 1 offenbar eine Spielverlegung zum eigenen Vorteil an – und stößt dabei auf Widerstand. Der Champions-League-Sieger führt die Tabelle mit nur einem Punkt Vorsprung auf Überraschungsklub RC Lens an, am 11. April muss PSG laut Plan zum Auswärtsspiel nach Nordfrankreich.

Der Termin für dieses Topduell liegt für Paris zwischen den beiden Viertelfinalspielen in der Königsklasse gegen den FC Liverpool.

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Spielverlegungen aufgrund von Terminen im Europapokal sind in Frankreich nicht unüblich, und wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf klubnahe Kreise berichtet, hat PSG offiziell einen entsprechenden Antrag bei der Liga gestellt. Am Montagabend reagierte der RC Lens.

PSG-Gegner pocht auf Fairness

Der Klub habe Paris Saint-Germain „bereits bei den ersten Anfragen wissen lassen, dass wir nicht wünschen, dass dieses Datum geändert wird“, heißt es in der Stellungnahme: „Der Racing Club de Lens fühlt sich weiterhin der Chancengleichheit, der Klarheit der Regeln und dem Respekt gegenüber allen Akteuren verpflichtet.“

„RC Lens greif PSG an“, titelte LeParisien. Auch L’Equipe sprach von einem Angriff auf PSG und den französischen Fußballverband.

Geradezu martialisch wurde der Fall von der englischen Daily Mail beschrieben. Hier hieß es: „Paris Saint-Germain zieht gegen Liga-Rivalen in den Krieg.“

Lens-Trainer Pierre Sage hatte sich bereits am Freitagabend nach dem 5:1 seiner Mannschaft gegen Angers SCO zu Spekulationen über eine Verlegung des Spitzenspiels geäußert. „Wir sind damit nicht einverstanden“, sagte er: „Ich verstehe, dass es hilft, wenn man sich ausruhen kann.“ PSG sei „aber ein Klub, der sehr leistungsstark ist, der in vielen Wettbewerben vertreten ist, also kennt er die Zwänge.“