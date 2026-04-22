Coupe de France: Nizza nach 29 Jahren vor neuem Pokal-Triumph

SID 22.04.2026 • 23:23 Uhr Der Klub von der Cote d'Azur setzt sich dank der Frankfurt-Leihgabe gegen Straßburg durch.

Der französische Fußball-Erstligist OGC Nizza greift nach dem ersten Pokalsieg seit 29 Jahren. Der Klub von der Cote d’Azur gewann 2:0 (0:0) beim Conference-League-Halbfinalisten Racing Straßburg und folgte dem RC Lens in das Endspiel des Coupe de France. Es winkt der vierte Titel nach 1952, 1954 und 1997.

Wahi-Doppelpack sichert Nizza-Sieg

Stürmer Elye Wahi, Leihgabe von Eintracht Frankfurt, traf in der zweiten Halbzeit kurz nach Wiederanpfiff (51.) zur Führung, in der Schlussphase sorgte er per Foulelfmeter (82.) für die Entscheidung. Der 23-Jährige war Anfang des Jahres aus Deutschland nach Nizza gewechselt, Medienberichten zufolge wollen die Franzosen ihn auch über das Saisonende hinaus halten.

Pokalfinale steigt im Stade de France