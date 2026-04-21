Der RC Lens darf vom ersten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte träumen. Die Mannschaft aus Nordfrankreich setzte sich im Halbfinale des Coupe de France mit 4:1 (3:1) gegen Ligarivale FC Toulouse durch und steht damit zum vierten Mal im Endspiel. 1948, 1975 und zuletzt 1998 hatte Lens das Finale jeweils verloren.
Frankreich: Lens erster Pokalfinalist
Die Nordfranzosen setzen sich gegen Toulouse durch.
Seny Koumbassa (l.) gegen Lens-Verteidiger Matthieu Udol
© AFP/SID/Sameer AL-DOUMY
Tore von Florian Thauvin (9., Foulelfmeter), dem früheren Hannoveraner Allan Saint-Maximin (18.), Matthieu Udol (35.) und Adrien Thomasson (74.) brachten dem Tabellenzweiten der Ligue 1 den Erfolg. Santiago Hidalgo (21.) hatte für den zweimaligen Pokalsieger Toulouse (1957 und 2023), der sein drittes Endspiel angestrebt hatte, verkürzt.
Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch (21.00 Uhr) Racing Straßburg und der OGC Nizza gegenüber. Das Finale findet am 22. Mai (21.00 Uhr) im Stade de France von Saint-Denis statt. Titelverteidiger Paris Saint-Germain war überraschend im Sechzehntelfinale am Stadtrivalen Paris FC gescheitert (0:1).