Frankreich: Lens erster Pokalfinalist

SID 21.04.2026 • 23:11 Uhr Die Nordfranzosen setzen sich gegen Toulouse durch.

Der RC Lens darf vom ersten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte träumen. Die Mannschaft aus Nordfrankreich setzte sich im Halbfinale des Coupe de France mit 4:1 (3:1) gegen Ligarivale FC Toulouse durch und steht damit zum vierten Mal im Endspiel. 1948, 1975 und zuletzt 1998 hatte Lens das Finale jeweils verloren.

Tore von Florian Thauvin (9., Foulelfmeter), dem früheren Hannoveraner Allan Saint-Maximin (18.), Matthieu Udol (35.) und Adrien Thomasson (74.) brachten dem Tabellenzweiten der Ligue 1 den Erfolg. Santiago Hidalgo (21.) hatte für den zweimaligen Pokalsieger Toulouse (1957 und 2023), der sein drittes Endspiel angestrebt hatte, verkürzt.