PSG fertigt Angers 3:0 ab – starke CL-Generalprobe für Bayern

SID 25.04.2026 • 21:11 Uhr Paris baut drei Tage vor dem Spiel in der Champions League seinen Vorsprung in der Liga aus. PSG schont beim Sieg viele Stammspieler.

Paris Saint-Germain hat eine gelungene Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayern München gefeiert.

Der Titelverteidiger gewann bei Angers SCO souverän mit 3:0 (2:0) und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte aus.

Kang-In Lee (7.), Senny Mayulu (39.) und Lucas Beraldo (52.) erzielten die Treffer der Gäste, die das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte für Goncalo Ramos (74.) in Unterzahl beendeten.

PSG schont vor Bayern-Duell zahlreiche Stammspieler