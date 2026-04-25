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PSG fertigt Angers 3:0 ab – starke CL-Generalprobe für Bayern

PSG mit gelungener Bayern-Generalprobe

Paris baut drei Tage vor dem Spiel in der Champions League seinen Vorsprung in der Liga aus. PSG schont beim Sieg viele Stammspieler.
Senny Mayulu bejubelt sein Tor
Senny Mayulu bejubelt sein Tor
© AFP/SID/SEBASTIEN SALOM-GOMIS
SID
Paris baut drei Tage vor dem Spiel in der Champions League seinen Vorsprung in der Liga aus. PSG schont beim Sieg viele Stammspieler.

Paris Saint-Germain hat eine gelungene Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayern München gefeiert.

Der Titelverteidiger gewann bei Angers SCO souverän mit 3:0 (2:0) und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte aus.

Kang-In Lee (7.), Senny Mayulu (39.) und Lucas Beraldo (52.) erzielten die Treffer der Gäste, die das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte für Goncalo Ramos (74.) in Unterzahl beendeten.

PSG schont vor Bayern-Duell zahlreiche Stammspieler

Drei Tage vor dem Spiel gegen die Bayern am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) schonte Trainer Luis Enrique zahlreiche Stammspieler. Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé kam ebenso wie die Offensivstars Désiré Doué und Chwitscha Kwarazchelia gar nicht zum Einsatz.

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