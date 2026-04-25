PSG fertigt Angers 3:0 ab – starke CL-Generalprobe für Bayern

Paris Saint-Germain hat eine gelungene Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayern München gefeiert.
PSG mit gelungener Bayern-Generalprobe
Paris baut drei Tage vor dem Spiel in der Champions League seinen Vorsprung in der Liga aus. PSG schont beim Sieg viele Stammspieler.
Senny Mayulu bejubelt sein Tor
© AFP/SID/SEBASTIEN SALOM-GOMIS
Der Titelverteidiger gewann bei Angers SCO souverän mit 3:0 (2:0) und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte aus.
Kang-In Lee (7.), Senny Mayulu (39.) und Lucas Beraldo (52.) erzielten die Treffer der Gäste, die das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte für Goncalo Ramos (74.) in Unterzahl beendeten.
PSG schont vor Bayern-Duell zahlreiche Stammspieler
Drei Tage vor dem Spiel gegen die Bayern am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) schonte Trainer Luis Enrique zahlreiche Stammspieler. Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé kam ebenso wie die Offensivstars Désiré Doué und Chwitscha Kwarazchelia gar nicht zum Einsatz.
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