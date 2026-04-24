Real-Legende adelt PSG und feuert gegen Ex-Klub

SPORT1 24.04.2026 • 23:58 Uhr Karim Benzema schwärmt von PSG und kritisiert die Spieler von Ex-Klub Real Madrid. Diese seien zu "individualistisch".

Karim Benzema hat Paris Saint-Germain in den höchsten Tönen gelobt – und seinem Ex-Klub Real Madrid einen Seitenhieb verpasst. In einem Livestream auf Instagram schwärmte der 38-Jährige vom Spiel der Pariser in dieser Saison.

„Du stellst eine Startelf auf, es läuft und läuft … und wenn der Trainer in der 60. oder 70. Minute wechselt, bringen die Jungs von der Bank noch mehr als die, die begonnen haben“, sagte Benzema. Seine Lobeshymne war aber noch nicht vorbei: „Das sind angeblich die Ersatzspieler – stell dir das mal vor. Jeder weiß, was er zu tun hat und was er einbringen muss.“

Vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit unter Luis Enrique imponiert dem früheren Weltklassestürmer. „Jetzt haben sie ein Team ohne Stars – außer Ousmane Dembélé, der den Ballon d’Or gewonnen hat. Sie pressen, sie verteidigen, sie greifen an.“ Damit grenzte er die aktuelle Mannschaft klar von jener vor „zwei, drei Jahren“ mit Messi, Neymar, Mbappé, Verratti und Di Maria ab.

Spitze gegen Ex-Klub Real Madrid

Im gleichen Atemzug analysierte Benzema die Situation in Madrid kritisch. „Heute ist es kompliziert, weil nicht wirklich als Team gespielt wird“, erklärte der frühere Real-Kapitän.

Seiner Meinung nach sind die Madrilenen zu individualistisch und sagen sich nicht oft genug: „Ich kann glänzen, kein Problem – aber ohne dich kann ich nicht glänzen.“

Der Kontrast könnte größer kaum sein. Paris geht als Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung auf Lens in den 31. Spieltag und gastiert am Samstag um 19 Uhr in Angers. Drei Tage später, am Dienstag um 21 Uhr, steigt im Parc des Princes das Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern (im LIVETICKER).