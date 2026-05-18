Nantes droht harte Strafe nach Spielabbruch

SID 18.05.2026 • 11:23 Uhr Eskalation nach dem Abstieg des FC Nantes: Vermummte Fans stürmen das Feld und schmeißen mit Leuchtfackeln um sich. Der Trainer versucht vergeblich einzuschreiten.

Trauriges Ende einer desaströsen Saison: Die Fans des FC Nantes haben am letzten Spieltag der französischen Ligue 1 mit einem Platzsturm für einen Spielabbruch gesorgt. Jetzt könnte dem Klub eine harte Strafe drohen.

Hunderte zum teil vermummte Anhänger des Absteigers durchbrachen am Sonntag im Spiel gegen den FC Toulouse in der 22. Minute beim Stand von 0:0 die Sicherheitsabsperrungen im Stade de La Beaujouire und stürmten auf das Feld.

Nantes-Chaos erzwingt Spielabbruch

Die Spieler wurden vom Feld geführt, während schwarze Leuchtfackeln auf den Platz flogen. Nantes-Trainer Vahid Halilhodzic (74) versuchte noch, die Fans zur Rede zu stellen und zurückzudrängen.

„Ich sah mehrere vermummte Männer, ich versuchte, das zu verhindern, aber es waren viele Leute da und ein kräftiger Mann (vom Sicherheitsdienst, d. Red.) hinderte mich daran, ‚Stopp, Stopp, Stopp‘ zu rufen“, sagte Halilhodzic im Anschluss an sein letztes Spiel als Nantes-Trainer.

Nach einer langen Unterbrechung erklärte Schiedsrichterin Stéphanie Frappart, die örtlichen Behörden hätten aus Sicherheitsgründen die Absage des Spiels angeordnet.

„Sportlich gesehen ist das sehr ernst. Der Verein steigt ab, und jetzt gibt es diese dramatische Situation, die alles noch schlimmer macht, mit dem Risiko von Sanktionen. Es ist traurig“, sagte Halilhodzic: „Ich verstehe die frustrierende Saison, aber der Verein hat das nicht verdient.“

Geisterspiele und Punktabzug drohen

Frankreichs Sportministerin Marina Ferrari verurteilte die Gewaltszenen als vollkommen inakzeptabel. „Die vom Präfekten beschlossene endgültige Unterbrechung dieses Spiels war unumgänglich. Solche Vorfälle dürfen nicht toleriert werden“, sagte sie. Die Gewalttäter müssten identifiziert und streng bestraft werden.

Der Disziplinarausschuss der französischen Liga wird sich nun mit dem Fall beschäftigen, von Geisterspielen in der nächsten Saison bis hin zu einem Punktabzug ist alles möglich.