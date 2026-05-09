Ex-BVB-Star Aubameyang nach Vorfall mit Feuerlöscher suspendiert

Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang ist bei Olympique Marseille nach übereinstimmenden Medienberichten aus dem Kader gestrichen worden – und das aus kuriosem Grund.
Aubameyang suspendiert
Wie die Sportzeitung L’Équipe berichtet, soll sich Aubameyang im Trainingslager mit einem Feuerlöscher einen Scherz erlaubt haben. Doch der Spaß ging gründlich in die Hose.
Aubameyang sorgt für „fröhliches Chaos“
Mit zehn Spielern im Schlepptau habe „Auba“ demnach am Donnerstag in mehreren Zimmern für ein „fröhliches Chaos“ gesorgt, hieß es in dem Bericht. Allerdings wurde dabei auch Bob Tahri, der als Vertreter der sportlichen Leitung die Einhaltung der Nachtruhe überwachte, mit dem Feuerlöscher besprüht. Auch sein Bett und seine persönlichen Gegenstände sollen dabei getroffen worden sein.
Der frühere Leichtathlet Tahri habe den Vorfall daraufhin den Verantwortlichen des Klubs gemeldet. Die Konsequenz: Aubameyang wurde für die Auswärtspartie in der Ligue 1 beim AC Le Havre am Sonntag (21.00 Uhr im LIVETICKER) suspendiert.
Aubameyang zeigt Reue
Der 36-Jährige hat sich dem Bericht zufolge sowohl bei Tahri als auch bei der Klubführung entschuldigt. Er habe lediglich „für Stimmung sorgen“ wollen, schrieb L’Équipe.
Marseille hatte vergangene Woche mit 0:3 bei Absteiger FC Nantes verloren und wollte sich nun in einem Trainingslager auf den Saisonendspurt einstimmen. Aktuell kämpft der Tabellensiebte noch um die Teilnahme am Europapokal.
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