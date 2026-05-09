Ex-BVB-Star Aubameyang nach Vorfall mit Feuerlöscher suspendiert

Maximilian Lotz 09.05.2026 • 14:59 Uhr Pierre-Emerick Aubameyang fliegt bei Olympique Marseille aus dem Kader. Der Grund seiner Suspendierung ist kurios.

Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang ist bei Olympique Marseille nach übereinstimmenden Medienberichten aus dem Kader gestrichen worden – und das aus kuriosem Grund.

Wie die Sportzeitung L’Équipe berichtet, soll sich Aubameyang im Trainingslager mit einem Feuerlöscher einen Scherz erlaubt haben. Doch der Spaß ging gründlich in die Hose.

Aubameyang sorgt für „fröhliches Chaos“

Mit zehn Spielern im Schlepptau habe „Auba“ demnach am Donnerstag in mehreren Zimmern für ein „fröhliches Chaos“ gesorgt, hieß es in dem Bericht. Allerdings wurde dabei auch Bob Tahri, der als Vertreter der sportlichen Leitung die Einhaltung der Nachtruhe überwachte, mit dem Feuerlöscher besprüht. Auch sein Bett und seine persönlichen Gegenstände sollen dabei getroffen worden sein.

Der frühere Leichtathlet Tahri habe den Vorfall daraufhin den Verantwortlichen des Klubs gemeldet. Die Konsequenz: Aubameyang wurde für die Auswärtspartie in der Ligue 1 beim AC Le Havre am Sonntag (21.00 Uhr im LIVETICKER) suspendiert.

Aubameyang zeigt Reue

Der 36-Jährige hat sich dem Bericht zufolge sowohl bei Tahri als auch bei der Klubführung entschuldigt. Er habe lediglich „für Stimmung sorgen“ wollen, schrieb L’Équipe.