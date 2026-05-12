Ligue 1: PSG-Stürmer Dembélé erneut Spieler des Jahres

SID 12.05.2026 • 06:57 Uhr Die persönlichen Auszeichnungen für den französischen Nationalstürmer reißen nicht ab.

Weltfußballer Ousmane Dembélé (28) ist in der französischen Ligue 1 zum zweiten Mal nacheinander zum Spieler des Jahres gewählt worden. Der frühere Dortmunder, der mit Paris Saint-Germain kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft und im Champions-League-Finale steht, erhielt die Auszeichnung am Montagabend.

Mit der erneuten Ehrung gehört Dembélé zu einem exklusiven Kreis: Erst fünf Profis waren zweimal in Serie Spieler des Jahres in Frankreich, darunter Zlatan Ibrahimovic und Eden Hazard. Vor Dembélé war Kylian Mbappé (heute Real Madrid) fünfmal in Serie geehrt worden. „Es ist eine individuelle Trophäe, aber alle individuellen Trophäen, die ich gewonnen habe, verdanke ich dieser Mannschaft“, sagte Dembélé.

Der französische Nationalspieler, 2025 von der FIFA und mit dem Ballon d’or ausgezeichnet, setzte sich gegen die Konkurrenz durch, obwohl er bislang nur neun Ligaspiele von Beginn an absolviert hat. Trotz der reduzierten Einsatzzeit steuerte Dembélé zehn Tore und sechs Vorlagen bei, blieb damit jedoch hinter seinen Vorjahreswerten von 21 Treffern und acht Assists zurück.

Auch Teamkollege von Dembélé ausgezeichnet

Neben Dembélé wurde dessen Teamkollege Désiré Doué (20) als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet. Trainer des Jahres wurde Pierre Sage, der Lens als ernsthaften Herausforderer von PSG etabliert hat.

PSG hat seinen 14. Meistertitel am Sonntag mit einem 1:0 gegen Brest praktisch perfekt gemacht. Zwei Spieltage vor Saisonende liegt der Klub sechs Punkte vor Verfolger RC Lens bei deutlich besserer Tordifferenz. Die offizielle Titelentscheidung kann am Mittwoch im direkten Duell in Lens fallen.