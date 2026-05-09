Marseille suspendiert Aubameyang nach Feuerlöscher-Eklat!

SID 09.05.2026 • 17:52 Uhr Der 36-Jährige soll in einem Trainingslager für Unruhe gesorgt haben. Nach einem Streich mit einem Feuerlöscher suspendiert OM den Stürmer nun.

Auch im hohen Fußballeralter von 36 Jahren ist dem Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang die Lust auf Streiche offenbar nicht abhandengekommen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, soll sich der Stürmer von Olympique Marseille in der zurückliegenden Trainingswoche wieder einmal ein Disziplinarverfahren eingehandelt haben. Der Vorwurf: In einem Hotelzimmer eines Staff-Mitglieds habe Aubameyang einen Feuerlöscher zum Einsatz gebracht. OM strich den Routinier aus dem Kader für das Auswärtsspiel in Le Havre (Sonntag, 21.00 Uhr/DAZN).

Bootcamp-Chaos: Aubameyang suspendiert

Eigentlich sollte beim Tabellensiebten der französischen Ligue 1 unter der Woche der Grundstein für einen versöhnlichen Saisonabschluss gelegt werden. Vorausgegangen war die sportliche Krise der vergangenen Wochen, die in einem 0:3 beim FC Nantes ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden hatte. Die Spieler wurden daraufhin kurzfristig für vier Tage auf einem Trainingsgelände einquartiert.