Trotz Wackler: PSG tütet Meisterschaft ein

SID 13.05.2026 • 22:59 Uhr Paris Saint-Germain sichert sich den Titel im vorletzten Saisonspiel bei Verfolger Lens. Auch einige Wackler bringen die Hauptstädter nicht aus der Spur.

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat sich zum 14. Mal die französische Meisterschaft gesichert. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique setzte sich am Mittwochabend im vorletzten Saisonspiel bei Verfolger RC Lens trotz einiger Wackler mit 2:0 (1:0) durch und ist bei jetzt neun Punkten Vorsprung auch rechnerisch nicht mehr einzuholen.

„Wir wollten alles geben für den Sieg – auch, um uns bestmöglich vorzubereiten für unser Finale am 30. Mai“, sagte Weltfußballer Ousmane Dembélé schon mit Blick auf das Endspiel in der Champions League und kündigte an: „Heute wollen wir feiern, aber wir wollen nicht verrückt spielen, wir müssen am Sonntag wieder ran.“

Auf die Frage, ob er auf dem Weg sei, auch seinen Titel als Weltfußballer erfolgreich zu verteidigen, sagte er: „Da bin ich ganz entspannt, die individuellen Trophäen kommen später, erst kommen die für die Mannschaft. Die Champions League ist eine große Sache.“

Der georgische Superstar Khvicha Kvaratskhelia (29.) mit seinem achten Saisontor nach einem Zuspiel von Dembélé und der eingewechselte Ibrahim Mbaye (90.+3) ließen PSG jubeln.

PSG-Keeper erwischt Sahnetag

Lens hatte im Stade Bollaert-Delelis aber zahlreiche gute Chancen, Kvaratskhelia klagte im Halbzeitinterview bei DAZN: „Wir müssen besser spielen.“

Zumindest Torwart Matwei Safonow (acht Paraden) erwischte einen absoluten Sahnetag. Als ihn Abdallah Sima doch einmal bezwang, rettete der Pfosten für Paris (74.). Ein Treffer von Lens-Joker Florian Thauvin (87.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.

Die Begegnung des 29. Spieltags war ursprünglich für den 11. April angesetzt – zu einem Zeitpunkt, als das Rennen zwischen den beiden Spitzenteams noch voller Spannung war. Das Spiel wurde trotz der Proteste von Lens verlegt, weil PSG damals im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool gefordert war.

Was die Lens-Fans mit anklagenden Bannern quittierten: „Katar tötet den französischen Fußball“ war da zu lesen. Auch der katarische PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi wurde ins Visier genommen: „Nasser tötet Ligue 1“. Und so mischten sich in den Titelabend auch unschöne Töne.

Rein sportlich ging der PSG-Plan bisher voll auf: Nach den Reds schaltete Paris im Halbfinale auch den FC Bayern aus. Im Endspiel am 30. Mai in Budapest soll der Titel in der Königsklasse gegen den FC Arsenal erfolgreich verteidigt werden.