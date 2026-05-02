Vor Duell mit FC Bayern: PSG schont Stars und patzt

David Funk 02.05.2026 • 19:18 Uhr Paris Saint-Germain patzt vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Bayern in der Liga. Die Stammkräfte durften sich weitestgehend schonen.

Paris Saint-Germain hat die Generalprobe vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Bayern in den Sand gesetzt. Das Team von Trainer Luis Enrique kam am Samstagnachmittag gegen den FC Lorient nur zu einem 2:2 (1:1).

Mit neun Veränderungen im Vergleich zum spektakulären Hinspiel gegen den FC Bayern gingen die Pariser in das Ligaduell gegen Lorient. Einzig Désiré Doué und Willian Pacho blieben in der PSG-Startformation.

Vor Bayern-Duell: PSG schont Superstar-Trio

Doué hatte umgehend auch Anteil an der PSG-Führung: Seine Flanke konnte Gäste-Keeper Yvon Mvogo nur maximal unglücklich an den Kopf von Ibrahim Mbaye fausten, von wo die Kugel ins Netz sprang (6.). Die Gäste wussten wiederum umgehend zu antworten: Pablo Pagis bestrafte eine Unachtsamkeit in der Pariser Hintermannschaft mit dem schnellen Ausgleich (12.).

Nach einer Stunde kamen dann mit Joao Neves und Warren Zaire-Emery zwei weitere Startelfkandidaten für den Mittwoch in die Partie. Letzterer feierte umgehend einen Traum-Einstand und brachte PSG wieder in Führung (62.). Die Gäste antworteten erneut prompt: Aiyegun Tosin traf mit Hilfe des Innenpfostens zum erneuten Ausgleich (78.).

In der Nachspielzeit gab es noch einmal kurz Aufregung. Ein nicht gegebener Handelfmeter für die Pariser wurde nach VAR-Check aber zu Recht zurückgenommen.

Die weiteren Stars wie Ousmane Dembelé, Khvicha Kvaratskhelia und Marquinhos erlebten derweil einen ruhigen Abend und verbrachten den gesamten Nachmittag auf der Bank, um Kräfte für den Mittwoch zu schonen.