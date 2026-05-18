PSG bangt vor CL-Finale: Ballon-dOr-Star Dembélé verletzt

SID 18.05.2026 • 16:49 Uhr PSG-Star Ousmane Dembélé zieht sich im letzten Ligaspiel eine Verletzung zu. Bis zum Champions-League-Finale gegen den FC Arsenal sind es nicht mal zwei Wochen.

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain bangt um Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé! Wie der französische Meister zwölf Tage vor dem Finale der Königsklasse in Budapest gegen den FC Arsenal mitteilte, befindet sich der Angreifer aufgrund von muskulären Beschwerden in der rechten Wade „noch einige Tage in Behandlung“.

Dembélé ausgewechselt: wohl nur Müdigkeit

Der Franzose war am Sonntagabend im Ligaspiel bei Stadtrivale Paris FC (1:2) „vorsorglich ausgewechselt“ worden.

„Ich glaube, es ist nur Müdigkeit“, hatte Trainer Luis Enrique nach der Partie gesagt. Dembélé hatte während der Saison immer wieder Verletzungsprobleme, insgesamt verpasste er 15 Pflichtspiele.