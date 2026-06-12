Ex-Eintracht-Coach Toppmöller vor Sensationsjob bei Lens

SID 12.06.2026 • 18:21 Uhr Dino Toppmöller steht vor einem neuen Engagement in seiner Trainer-Karriere. Nach Medienberichten verschlägt es ihn nach Frankreich.

Dino Toppmöller steht kurz vor einem Engagement beim französischen Vizemeister RC Lens.

Toppmöller vor Zweijahresvertrag bei Lens

Wie die französischen Medien L’Équipe und La Voix du Nord am Freitag berichteten, soll eine Einigung über einen Zweijahresvertrag mit dem 45-Jährigen erzielt worden sein.

Damit wäre Toppmöller der Nachfolger von Pierre Sage, der zu Beginn des Monats trotz einer erfolgreichen Saison seinen Rücktritt erklärt hatte. Unter Sage gewann Lens den französischen Pokal und qualifizierte sich als Vizemeister hinter Paris Saint-Germain für die Champions League.