Ex-Eintracht-Coach Toppmöller vor Sensationsjob bei Lens

Dino Toppmöller steht kurz vor einem Engagement beim französischen Vizemeister RC Lens.
Toppmöller vor neuem Trainer-Job
Toppmöller vor Zweijahresvertrag bei Lens
Wie die französischen Medien L’Équipe und La Voix du Nord am Freitag berichteten, soll eine Einigung über einen Zweijahresvertrag mit dem 45-Jährigen erzielt worden sein.
Damit wäre Toppmöller der Nachfolger von Pierre Sage, der zu Beginn des Monats trotz einer erfolgreichen Saison seinen Rücktritt erklärt hatte. Unter Sage gewann Lens den französischen Pokal und qualifizierte sich als Vizemeister hinter Paris Saint-Germain für die Champions League.
Toppmöller war im Januar nach zweieinhalb Jahren als Trainer von Eintracht Frankfurt entlassen worden und seitdem ohne Verein. Zuvor arbeitete der Deutsche als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann für Bayern München und RB Leipzig und gewann mit dem aktuellen Bundestrainer zweimal die deutsche Meisterschaft.
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