Vereinsrekord! PSG-Star Ramos wechselt für 90 Mio. zu Milan

SID 30.06.2026 • 18:07 Uhr Goncalo Ramos kostet AC Mailand bis zu 90 Millionen Euro.

Der portugiesische WM-Stürmer Goncalo Ramos wechselt vom französischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain zum italienischen Traditionsklub AC Mailand. Die Lombarden statteten den 25-Jährigen mit einem Vertrag bis 2031 aus und geben so viel Geld aus wie für keinen Spieler zuvor in ihrer Vereinsgeschichte. Die Ablösesumme soll 74 Millionen Euro betragen und könnte mit Boni auf 90 Millionen steigen.

Ramos trifft – Milan ruft

Ramos, der bei PSG in der hochkarätig besetzten Offensive um den Weltfußballer Ousmane Dembélé meist nur zweite Wahl war, kam in drei Jahren in Paris in 131 Pflichtspielen immerhin auf 45 Tore. Der 26-malige Nationalspieler stand bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada bislang für Portugal nur sieben Minuten auf dem Feld. In Mailand gilt er als Wunschspieler seines Landsmannes Rúben Amorim, der Milan in der kommenden Saison trainiert.