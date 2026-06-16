Ex-Eintracht-Trainer Toppmöller neuer Chefcoach von RC Lens

SID 16.06.2026 • 09:41 Uhr Der deutsche Trainer war Anfang des Jahres beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt entlassen worden.

Neuer Job für den ehemaligen Frankfurt-Coach Dino Toppmöller: Wie der RC Lens am Dienstag bestätigte, übernimmt der 45-Jährige zur neuen Saison beim französischen Vizemeister. Toppmöller unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Sage-Nachfolger Toppmöller schon lange Favorit

Toppmöller hatte in französischen Medien schon seit längerem als Favorit auf die Nachfolge von Pierre Sage gegolten. Sage wiederum wechselt zu Crystal Palace, wo er den Österreicher Oliver Glasner ablöst. Glasner war bei Eintracht Frankfurt einst der Vorgänger von Toppmöller gewesen.

Bei den Hessen stand Toppmöller ab Sommer 2023 bis Mitte Januar 2026 in der Verantwortung. 2025 führte er die SGE auf den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga, wodurch sich das Team erstmals über die Liga für die Champions League qualifizierte. Nach einem holprigen Verlauf der Saison 2025/26 wurde Toppmöller zu Beginn der Rückrunde entlassen, seither war er ohne Verein.

Toppmöller führt Lens in Königsklasse

Vor seinem Engagement in Frankfurt arbeitete Toppmöller als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann für Bayern München und RB Leipzig und gewann mit dem aktuellen Bundestrainer zweimal die deutsche Meisterschaft.