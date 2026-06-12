Nationalspielerin wechselt zu Top-Klub

SID 12.06.2026 • 13:58 Uhr Die Ex-Torhüterin der Bayern bindet sich zunächst für ein Jahr an den Rekordsieger der Champions League.

Fußball-Nationalspielerin Jule Brand erhält deutsche Verstärkung beim französischen Spitzenklub OL Lyonnes. Torhüterin Maria Luisa Grohs hat beim Rekordsieger der Champions League einen Einjahresvertrag bis Juni 2027 unterschrieben. Das gab OL am Freitag bekannt. Nach dem Ende der abgelaufenen Saison war Grohs, die im vergangenen Jahr eine Krebserkrankung überstanden hatte, beim deutschen Meister Bayern München verabschiedet worden.

Grohs wird Lyons erster Neuzugang

Die 24 Jahre alte Grohs wurde in ihren sieben Jahren bei den Bayern fünfmal Meister und zweimal Pokalsieger. Sie ist der erste Neuzugang beim Team aus Lyon für die kommende Spielzeit.