Fußball-Nationalspielerin Jule Brand erhält deutsche Verstärkung beim französischen Spitzenklub OL Lyonnes. Torhüterin Maria Luisa Grohs hat beim Rekordsieger der Champions League einen Einjahresvertrag bis Juni 2027 unterschrieben. Das gab OL am Freitag bekannt. Nach dem Ende der abgelaufenen Saison war Grohs, die im vergangenen Jahr eine Krebserkrankung überstanden hatte, beim deutschen Meister Bayern München verabschiedet worden.
Nationalspielerin wechselt zu Top-Klub
Die Ex-Torhüterin der Bayern bindet sich zunächst für ein Jahr an den Rekordsieger der Champions League.
Maria Luisa Grohs wechselt nach Lyon
© IMAGO/HMB-Media
Grohs wird Lyons erster Neuzugang
Die 24 Jahre alte Grohs wurde in ihren sieben Jahren bei den Bayern fünfmal Meister und zweimal Pokalsieger. Sie ist der erste Neuzugang beim Team aus Lyon für die kommende Spielzeit.
Im Oktober 2024 war bei Grohs eine Tumorerkrankung entdeckt worden. Im folgenden Dezember wurde sie erfolgreich am Hals operiert, ehe sie im März 2025 ihr Pflichtspiel-Comeback für die Münchnerinnen gab. Zuletzt war Grohs aber nur noch Ersatzkeeperin bei den Bayern.
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