WM-Aus gegen Spanien: Krawalle in 183 Städten – 342 Festnahmen

SID 15.07.2026 • 19:31 Uhr Rund um das verlorene Halbfinale gegen Spanien am französischen Nationalfeiertag meldet das Innenministerium zahlreiche Festnahmen.

Nach dem Ausscheiden der französischen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Halbfinale gegen Spanien ist es landesweit zu zahlreichen Ausschreitungen gekommen.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in 183 Städten, insbesondere in Paris und Lyon, Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und Sicherheitskräften registriert, 342 Personen festgenommen und 250 in Polizeigewahrsam genommen.

Zudem dokumentierten die Behörden 688 Angriffe mit Feuerwerkskörpern auf Einsatzkräfte und beschlagnahmten 1128 Böller.

Weniger Verletzte, aber ein Toter

20 Angehörige der inneren Sicherheitskräfte wurden verletzt, im Vergleich zu 85 im Vorjahr. Diese Zahl stelle zwar einen deutlichen Rückgang dar, „ist aber dennoch inakzeptabel. Diese festlichen Momente dürfen nicht mit einer hohen Zahl an Verletzungen unserer inneren Sicherheitskräfte enden“, sagte Innenminister Laurent Nunez. Trotz der Vielzahl an Vorfällen sprach das Innenministerium jedoch nicht von schwerwiegenden Ausschreitungen.

Allerdings kam es in Grenoble zu einem tödlichen Zwischenfall: Ein 49-jähriger Mann wurde laut Medienberichten während des Halbfinalabends verfolgt und erschossen. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang mit einem Bandenkonflikt.