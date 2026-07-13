Ex-BVB-Profi Thorgan Hazard wechselt zu seinem Jugendklub

SID 13.07.2026 • 20:17 Uhr Thorgan Hazard verlässt RSC Anderlecht. Den ehemaligen Dortmund-Profi zieht es zu seinem Jugendklub nach Frankreich.

Der ehemalige Dortmunder Offensivspieler Thorgan Hazard wechselt zu seinem Jugendklub RC Lens.

Der 33-jährige Belgier unterschrieb beim französischen Pokalsieger und Vizemeister einen Vertrag bis 2028. Das gab der Champions-League-Teilnehmer der kommenden Saison am Montagabend bekannt.

Hazard spielt mit Lens in der Champions League

„Seine Erfahrung auf höchstem Niveau ist ein großer Gewinn für die Mannschaft, besonders vor dem Hintergrund unserer Rückkehr in die Königsklasse“, betonte Sportdirektor Jean-Louis Leca.

In den Gesprächen mit Hazard habe er gespürt, „wie sehr er an Lens hängt und wie groß sein Wunsch ist, die Farben des Klubs in der Champions League zu tragen“.

Thorgan, der jüngere Bruder von Eden Hazard (35), verlässt nach drei Jahren den belgischen Klub RSC Anderlecht und kehrt an den Ort zurück, an dem seine Profikarriere 2007 begann.