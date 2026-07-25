Weltmeisterin Paralluelo zieht es nach Lyon

SID 25.07.2026 • 11:04 Uhr Die Spanierin kommt aus Barcelona und verstärkt die hochkarätige Offensive um Nationalspielerin Jule Brand.

Jule Brand bekommt bei OL Lyonnes weltmeisterliche Verstärkung: Die spanische Fußball-Nationalspielerin Salma Paralluelo wechselt vom FC Barcelona zum Champions-League-Rekordsieger nach Frankreich. Wie ihr neuer Klub am Samstag mitteilte, hat die 22-Jährige einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.

In ihren vier Jahren bei Barca gewann Paralluelo unter anderem dreimal die Champions League. Im diesjährigen Finale gelang ihr beim 4:0 gegen ihren neuen Verein ein Doppelpack. 72 Tore erzielte Paralluelo in 131 Einsätzen für die Katalaninnen, die nach Alexia Putellas, Mapi León (beide London City Lionesses) und Ona Batlle (FC Arsenal) die nächste Leistungsträgerin verlieren.