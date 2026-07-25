Jule Brand bekommt bei OL Lyonnes weltmeisterliche Verstärkung: Die spanische Fußball-Nationalspielerin Salma Paralluelo wechselt vom FC Barcelona zum Champions-League-Rekordsieger nach Frankreich. Wie ihr neuer Klub am Samstag mitteilte, hat die 22-Jährige einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.
Weltmeisterin Paralluelo zieht es nach Lyon
Die Spanierin kommt aus Barcelona und verstärkt die hochkarätige Offensive um Nationalspielerin Jule Brand.
Lyon angelt sich Salma Paralluelo
© AFP/SID/ODD ANDERSEN
In ihren vier Jahren bei Barca gewann Paralluelo unter anderem dreimal die Champions League. Im diesjährigen Finale gelang ihr beim 4:0 gegen ihren neuen Verein ein Doppelpack. 72 Tore erzielte Paralluelo in 131 Einsätzen für die Katalaninnen, die nach Alexia Putellas, Mapi León (beide London City Lionesses) und Ona Batlle (FC Arsenal) die nächste Leistungsträgerin verlieren.
Beim ersten WM-Triumph Spaniens 2023 in Australien war die Flügelstürmerin als beste junge Spielerin des Turniers ausgezeichnet worden. Neben Nationalspielerin Brand gehört auch die jüngst vom FC Bayern gewechselte Torhüterin Maria Luisa Grohs zum Kader des französischen Rekordmeisters.