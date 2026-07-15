Girondins Bordeaux vor Bankrott – Absturz in Liga 6 droht

SID 15.07.2026 • 17:58 Uhr Die Finanzaufsicht des französischen Fußballs bestätigt den Ausschluss von den nationalen Meisterschaften. Es droht der Bankrott.

Der Absturz des sechsmaligen französischen Meisters Girondins Bordeaux wegen mangelnder Zahlungsfähigkeit ist vorerst nicht mehr aufzuhalten. Der Traditionsklub aus dem Südwesten Frankreichs scheiterte mit seinem Einspruch gegen den Ausschluss aus den nationalen Wettbewerben vor der Finanzaufsicht des französischen Fußballs (DNCG). Neben dem nächsten sportlichen Absturz – bestenfalls in die sechste Spieklasse Régional 1 – droht der Bankrott.

Bordeaux vor Zwangsabstieg wegen Finanzloch

30 Jahre nach dem verlorenen UEFA-Cup-Finale gegen Bayern München bedeutet die landesweite Spielsperre aufgrund eines Haushaltslochs von neun Millionen Euro einen Tiefpunkt in der einst glänzenden Vereinsgeschichte. Klubbesitzer Gerard Lopez konnte die von der DNCG geforderten Gelder für die Absicherung der Spielzeiten 2025/26 und 2026/27 nicht fristgerecht nachweisen. Die Hoffnung auf eine Rettung durch den britischen Investor Sparta Capital zerschlug sich zuletzt, nachdem die Gespräche über eine Übernahme beendet worden waren.

Bordeaux kann nun noch eine Schlichtung beim französischen Olympischen Komitee CNOSF beantragen. Bereits 2022 und 2024 hatte der Klub diesen Weg nach administrativen Abstiegen wegen finanzieller Schwierigkeiten gewählt. Während 2022 der Verbleib in der Ligue 2 gelang, musste der ehemalige Champions-League-Teilnehmer zwei Jahre später in die viertklassige National zwangsabsteigen.