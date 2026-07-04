Zidane-Sohn Elyaz startet Profi-Karriere bei Red Star Paris

SID 04.07.2026 • 23:43 Uhr Der 20-Jährige verlässt die zweite Mannschaft von Betis Sevilla und wagt mit einem Wechsel nach Paris den Schritt in die zweithöchste Spielklasse.

Der 20 Jahre alte Elyaz Zidane tritt in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Zinedine Zidane und wagt in Frankreich den Schritt in den Profi-Fußball.

Nachdem der Innenverteidiger in den vergangenen beiden Jahren für die zweite Mannschaft von Betis Sevilla in Spaniens vierter Liga auflief, folgt nun der Wechsel in sein Geburtsland zum Red Star FC. Der Zweitligist aus Paris belegte in der vergangenen Saison Rang vier und gilt als Aufstiegskandidat.

Elyaz Zidane überragt berühmten Vater

Der Linksfuß hatte bis zur U19 die Nachwuchsabteilung von Real Madrid durchlaufen, ehe er für das letzte Halbjahr im Juniorenbereich nach Sevilla wechselte.

In der vergangenen Saison kam Zidane auf 17 Einsätze für Betis‘ zweite Mannschaft. Bei der U20-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr hatte er als Stammspieler mit Frankreich Rang vier erreicht.

Mit 194 Zentimetern überragt Elyaz seinen berühmten Vater Zinedine um knapp zehn Zentimeter. Der ehemalige Mittelfeldstratege wurde mit der französischen Nationalmannschaft 1998 Weltmeister und 2000 Europameister. Er absolvierte 227 Pflichtspiele für Real Madrid, mit den Königlichen gewann er 2002 die Champions League. Zidane hatte 1990 bei AS Cannes in Frankreichs erster Liga sein Profi-Debüt gefeiert.